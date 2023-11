Attesa per parere di Bruxelles. Critiche le opposizioni

"L'accordo rispetta tutte le norme comunitarie", assicura intanto il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Per il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi questa intesa è "innovativa". Il guardasigilli Carlo Nordio si augura che "eventuali pronunce della magistratura non vanifichino la futura operatività". Il testo integrale lo ha reso noto il governo di Tirana, inclusi i due allegati che impegnano Roma a spese per 16,5 milioni di euro nel primo dei 5 anni e a creare un fondo di garanzia. E intanto si attendono le

valutazioni di Bruxelles. Il Protocollo non passerà però per il Parlamento, ha chiarito il ministro Luca Ciriani, confermando il sospetto delle opposizioni. "È inaccettabile - ha attaccato la segretaria dem Elly Schlein -. Non lo fanno perché sanno che viola l'articolo 10 della Costituzione, per il quale l'asilo si chiede sul territorio della Repubblica".