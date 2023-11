Migranti, Tajani: "L'accordo con Tirana rispetta le norme Ue"

"L'accordo sottoscritto con lo Stato albanese rispetta tutte le norme comunitarie, ben diverso da altri accordi che sono stati fatti da altri Paesi. Punta ad avere la massima sicurezza e fare in modo che coloro che non hanno rispettato le regole e non hanno diritto di entrare in Italia possano essere riaccompagnati nei loro Paesi di origine". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando coi giornalisti a conclusione della riunione dei ministri degli Esteri del G7 a Tokyo. E ancora: "Possono andare in quei porti soltanto le navi militari italiane e non di ong. Possono andare in quei centri soltanto le persone che non siano minori o donne in gravidanza. Si tratta di un accordo scritto nel pieno rispetto delle norme comunitarie e credo che sia una scelta positiva". (COSA PREVEDE L'ACCORDO)