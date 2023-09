"Le regole di Dublino sono preistoria, era un altro mondo, non c’era una migrazione di massa, è come fare un salto in un’altra era storica. Sono una cosa fuori dalla realtà". A dirlo è stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante la conferenza stampa di giovedì 21 settembre in Sicilia tenuta insieme all’omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier. Parole non nuove: già in passato il Capo dello Stato aveva insistito su un superamento dell’impianto di regole comunitarie risalenti al lontano 1997, con l’ultimo aggiornamento del 2013. E anche questa volta ha sottolineato come "occorra invece uno sforzo insieme, prima che sia impossibile governare il fenomeno migratorio, in modo da affrontarlo con nuove formule". Ma cosa significano concretamente queste affermazioni? ( LO SPECIALE MIGRANTI ).

Le crisi e la presidenza di Mattarella

Le regole di Dublino, che affidano maggiori compiti ai Paesi di primo ingresso, erano nate per gestire la crisi migratoria di fine anni ’90, quando i flussi provenivano dall’Europa post-sovietica. Oggi però le sfide sono cambiate e i conflitti degli ultimi 10 anni, in ordine in Libia, in Siria e in Ucraina, hanno rimescolato le carte, consegnando alla rotta mediterranea il primato in termini di migranti. Un tema che il presidente conosce perfettamente e che ha avuto più volte modo di ricordare durante sia il suo primo settennato e che in questo anno e mezzo di bis, in particolare negli ultimi mesi. Dopo Cutro aveva dichiarato che "bisogna comprendere perché intere famiglie lasciano con sofferenza la propria terra per cercare un futuro altrove" (6 marzo), seguita da una critica a Dublino "nessuno Stato da solo può affrontare un problema così epocale, ma la Ue può farlo con un’azione coordinata e ben organizzata e questo è un tema che richiama la sua responsabilità. Serve una nuova politica di asilo, superando vecchie regole che sono ormai preistoria" (17 aprile).

L'intervento (politico) del presidente a Rimini

Successivamente, il 21 giugno, in occasione della Giornata mondiale del Rifugiato, Mattarella aveva sottolineato come "circa 100 milioni di uomini, donne e bambini, in tutti i continenti, sono costretti a lasciare le proprie case per trovare protezione contro persecuzioni, abusi, violenze. Il senso di umanità e il rispetto per i valori della Costituzione impongono di non ignorare il loro dramma. Le iniziative di assistenza a queste persone devono essere accompagnate dalla ricerca di un’indispensabile e urgentissima soluzione strutturale di lungo periodo". Un appello accorato, a cui ha fatto seguito l’intervento certamente più politico, quello dello scorso 25 agosto al Meeting di Rimini. "I fenomeni migratori vanno affrontati per quel che sono: movimenti globali, che non vengono cancellati da muri o barriere". In quell’occasione Mattarella aveva raccontato come nel suo studio presidenziale ci fosse appeso un disegno, raffigurante un ragazzo di 14 anni morto nel Mediterraneo con la pagella cucita addosso ("Come fosse il suo passaporto, la dimostrazione che voleva venire in Europa per studiare"), e infine come fosse necessario rafforzare i flussi legali. "È necessario rendersi conto che soltanto ingressi regolari, sostenibili, ma in numero adeguatamente ampio, sono lo strumento per stroncare il crudele traffico di esseri umani".