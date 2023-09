Dalle 12 la premier partecipa alla due giorni dedicata al mondo del volontariato e del terzo settore. Si sposterà poi, alle 16.30, al Salone Nautico Internazionale dove è prevista la firma dell'accordo Governo-Regione Liguria per l'utilizzo dei fondi di sviluppo e coesione (programmazione 2021-2027)

La premier Giorgia Meloni oggi è in visita, alle 12, a "Expo Aid 2023 - Io, persona al centro", al Palacongressi di Rimini. Secondo l'agenda resa nota da Palazzo Chigi, Meloni si sposterà poi, alle 16.30, al Salone Nautico Internazionale di Genova.

Expo-Aid a Rimini

Expo Aid è una due giorni dedicata al mondo del volontariato e del terzo settore. La premier, che dopo la benedizione del vescovo monsignor Nicolò Anselmi visita gli stand con i progetti di inclusione e innovazione, sbarca a Rimini insieme a molti altri esponenti del governo, tra cui il vicepremier Matteo Salvini. La kermesse è promossa dal ministro Alessandra Locatelli - a sua volta presente all’evento - in collaborazione con l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

Il Salone Nautico di Genova

Mentre nel pomeriggio, a Genova, al suo arrivo la premier, insieme al ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, effettuerà, a bordo di una motovedetta della Guardia di Finanza, un sopralluogo via mare al cantiere della nuova diga di Genova. Alle 17.30, alla Sala di Rappresentanza, alla Terrazza del Padiglione B del Salone Nautico, è poi prevista la firma dell'accordo Governo-Regione Liguria per l'utilizzo dei fondi di sviluppo e coesione (programmazione 2021-2027). "Volgiamo diventare il primo Salone al mondo", hanno spiegato il sindaco di Genova Marco Bucci e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.