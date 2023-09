L’Italia non può essere lasciata sola e l’aiuto dell’Europa non basta. Questo dovrebbe essere il senso dell’intervento della premier sul tema migranti. Affronterà anche altri temi compresa la riforma dell’Onu e il sostegno fermo all’Ucraina

Giorgia Meloni è arrivata a New York per partecipare alla 78esima sessione all’Assemblea generale delle Nazioni Unite (Unga). Nell’intervento che terrà domani sera e che segnerà l’esordio della premier italiana all’Unga, affronterà il tema dell’emergenza migranti. L’’Italia non può essere lasciata sola e l’aiuto dell’Europa non basta. Questo il senso del suo discorso all’assemblea generale delle Nazioni Unite in cui ribadirà anche il sostegno all’Ucraina e il lavoro necessario per una pace “ giusta”.