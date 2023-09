Ustica, Schlein a Parigi: “Tutto il Paese ha diritto alla verità”

“Sulla vicenda, ancora oggi tutte le istituzioni devono fare tutto il possibile”

"Il Pd è stato sempre al fianco dell'associazione familiari delle vittime di Ustica, che furono 81”, ha aggiunto la segretaria dem. “Eravamo all'anniversario della strage al museo di Ustica dedicato alla memoria di quelle vittime e alla ricerca della verità e giustizia per quelle vittime. Continueremo a stare al fianco dei familiari, come sempre abbiamo fatto. Ma su questa vicenda, ancora oggi tutte le istituzioni della repubblica devono fare tutto il possibile. Perché non è accettabile che dopo 43 anni non sia stata fatta ancora la piena verità su quanto accaduto". Questa urgenza, ha ribadito, "implica anche una forte collaborazione con tutti i paesi partner che possano aiutare a far emergere quei pezzi di verità che sono mancati in questi anni. Il diritto alla verità è anzitutto un diritto dei familiari delle vittime ma è un diritto che spetta a tutto il paese". Nella sua visita a Parigi, Schlein incontrerà anche la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, prima di vedere il primo segretario del partito socialista, Olivier Faure.