Chiara Colosimo, eletta nuova presidente della Commissione Antimafia nel maggio scorso, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram e Facebook alcune foto delle vacanze insieme al futuro marito. L'esponente di FdI è andata in vacanza sull'isola greca di Sými, nell'Egeo Meridionale. Nulla di strano, se non fosse che Colosimo è ritenuta esposta al rischio di possibili attentati e per questo è sotto scorta.

Le critiche

Oltre a far sapere la propria posizione, Colosimo ha specificato di essere "finalmente" senza scorta. "Dal 23 maggio ho la scorta - spiega in risposta al commento di un'utente Facebook -, ragazzi bravissimi che però sono sempre con me. Avevo bisogno di qualche giorno sola con il mio futuro marito". Una necessità condivisibile che però, resa pubblica attraverso i social network, è sembrata poco opportuna. Tra le molte congratulazioni per l'imminente matrimonio, ci sono così anche aspre critiche. "Abbiamo capito che antimafia fai tu, l'antimafia della domenica! Che pagliacciata mio dio - scrive un'utente Instagram commentando il post-. Quindi la scorta non ti serve proprio, possiamo risparmiare i soldi dei contribuenti. Signori immaginate Falcone o Borsellino fare una cosa del genere? O farsi una vacanza in Grecia??? Che schifo, che vergogna".

Dallo staff intanto rassicurano, riporta Repubblica, in merito alla pubblicazione del post: "L’ha fatto dopo essere tornata in Italia, nessun problema".