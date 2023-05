È scontro frontale tra maggioranza e opposizione sulla nomina di Chiara Colosimo alla presidenza della Commissione Antimafia. La scelta di Colosimo, caldeggiata in primis da Fratelli d'Italia e in particolare dalla premier Giorgia Meloni in persona, è stata osteggiata in maniera netta dal Movimento 5 stelle, che ha minacciato di non presentarsi al voto. "Se la maggioranza dovesse insistere sul nome che è circolato in questi giorni", hanno spiegato i membri pentastellati della Commissione, "il Movimento 5 stelle non parteciperà al voto in segno di totale contrarietà alla scelta che si vuole portare avanti".