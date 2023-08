Le intenzioni della premier e dell’esecutivo

L'Aula ha votato a maggioranza per la richiesta di sospensiva ma l’intenzione, come riferiscono alcune fonti, è quella di inserire la proposta come un collegato del disegno di legge approvato dall'esecutivo, insieme al decreto, il primo maggio e che approderà alla ripresa dei lavori parlamentari a Montecitorio. La ricetta rimane quella di estendere e rafforzare la contrattazione collettiva, ma il dialogo tra governo e opposizione parte in salita. "Cercheremo di capire se c'è il margine per presentare insieme una proposta seria contro i salari bassi”, ha detto Meloni durante il suo format sui social “Appunti di Giorgia”. Anche se apre al dialogo, Meloni non cambia idea: “Se stabilissi per legge una cifra minima oraria di retribuzione per tutti, allora il salario minimo potrebbe rischiare di essere più basso del minimo contrattuale previsto. Il paradosso è che rischierebbe di diventare un parametro sostitutivo e non aggiuntivo peggiorando molto di più i salari rispetto a chi li migliora. Il titolo è accattivante ma il risultato rischia di essere controproducente", ha evidenziato la premier. Per questo “occorrerà fornire dei parametri salariali per quei settori e quei lavoratori che non sono coperti e garantiti dalla contrattazione collettiva. Speriamo che si possa arrivare a una risposta condivisa. I salari sono calati in media dell'1,4%. Negli stessi anni quelli dei francesi sono cresciuti mediamente del 4,3% e quelli dei tedeschi addirittura del 6,75%. Sono contenta che finalmente se ne accorgano coloro che quando erano al governo non sono stati in grado di invertire questa tendenza”. L’intenzione del governo è quella di proseguire sulla strada della contrattazione collettiva, come rimarcato dalla stessa Calderone, per la quale occorre "un'azione intensa per un'estensione della contrattazione ai settori ancora non coperti" e da Tajani, per il quale l'idea di una "contrattazione collettiva che garantisce i lavoratori è meglio di un salario fissato per legge". Meloni ha evidenziato comunque che il confronto di venerdì possa trasformarsi in un'occasione per capire se "c'è il margine di presentare insieme alle opposizioni una proposta seria contro i salari bassi - vero problema italiano - e che si possano fornire i parametri salariali per i lavoratori non coperti dalla contrattazione collettiva”.