Rdc, Conte: "Meloni fredda burocrate, ora si rischia autunno caldo"

"È una guerra ideologica condotta sulla pelle dei più deboli, un disastro sociale, una vendetta contro il Movimento che però pagano gli italiani". Intervistato da Repubblica, Giuseppe Conte è durissimo dopo lo stop al reddito di cittadinanza voluto dal governo. Il leader del M5S non si nasconde timori: un autunno caldo? "Temo proprio di sì. Per questo invito il governo a convocare subito un Consiglio dei ministri straordinario per differire i termini e gestire queste scelte sciagurate".

"Per noi è un disastro sociale annunciato", spiega . Abbiamo provato a metterli in guardia con la marcia dei ventimila, lo scorso giugno a Roma, con il tour da Nord a Sud per far emergere tutte le difficoltà delle fasce sociali più deboli. Il governo invece ha voluto proseguire dritto in questa guerra ideologica condotta sulla pelle dei più deboli e da ultimo con questo messaggio dell’Inps per altro falso e fuorviante".

"Giorgia Meloni" -conclude- "si sta rivelando una fredda burocrate a Palazzo Chigi, indifferente al carovita che impoverisce il ceto medio e alla disperazione delle persone più fragili. Cancella con spregiudicatezza sensibilità che appartenevano un tempo anche alla destra sociale".