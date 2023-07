Il presidente dei deputati del partito di Giorgia Meloni, Tommaso Foti, definisce il Reddito come "una misura assistenzialista, nata con uno scopo demagogico, scritta male, attuata peggio, il che ha comportato enormi danni all'erario". Per questo propone di istituire una commissione d'inchiesta, "limitando la responsabilità a Tridico per non avere consapevolmente attivato i controlli, al fine di non far perdere consenso elettorale e personale ai suoi mandanti" ascolta articolo

Fratelli d’Italia si scaglia ancora una volta contro il Reddito di cittadinanza, definendolo “una misura assistenzialista, nata con uno scopo demagogico, scritta male, attuata peggio, il che ha comportato enormi danni all'erario". A parlare è il presidente dei deputati di FdI, Tommaso Foti, che lancia l’idea di istituire “una commissione parlamentare di inchiesta” e accusa il presidente dell’Inps Pasquale Tridico di “non avere consapevolmente attivato i controlli, al fine di non far perdere consenso elettorale e personale ai suoi mandanti". Per questo, FdI chiede “al nuovo commissario dell'Inps di moltiplicare il suo attivismo nelle verifiche per scoprire chi non aveva alcun diritto a percepire il Reddito di cittadinanza". E aggiunge: "C'è infatti il serio rischio come dimostrano le continue frodi scoperte quotidianamente dalle forze dell'ordine, che siano state sottratte indebite e ingenti risorse economiche alle casse dello Stato”.

Conte e le polemiche per lo stop al Reddito a 169mila famiglie: "Evitiamo disastro sociale" La nuova polemica arriva solo un giorno dopo che 169mila famiglie italiane hanno ricevuto un sms con cui l’Inps li informava che da agosto non avrebbero più ricevuto il sussidio poiché non hanno nel nucleo minori, disabili o over 65. E proprio sulla scelta di comunicare l’interruzione dell’erogazione del Reddito con un sms si è già espresso più volte – tra gli altri – anche il leader dei Cinque Stelle, Giuseppe Conte, ideatore e da sempre primo sostenitore della misura. "Invito il governo a riunirsi immediatamente per differire i termini. Mi sembra evidente che si stanno dimostrando dei dilettanti, l'avevamo detto. La prima cosa da fare è differire questi termini perché non ci sono corsi di formazione e aggiornamento e non c'è la possibilità di scaricare sulla categoria degli assistenti sociali tutti i destinatari di questi sms che stanno gettando nella disperazione tante persone. Evitiamo questo disastro sociale annunciato", ha detto Conte. Foti: "Attacchi di Conte? Ridicoli e strumentali" Risponde al leader Cinque Stelle direttamente Tommaso Foti: "Ridicoli e strumentali gli attacchi di Conte e dei suoi figliocci alle modalità di comunicazione della sospensione dell'erogazione del Reddito di cittadinanza ai cittadini occupabili che lo hanno fino ad oggi percepito”.

Inps Napoli: "Non abbandoniamo nessuno" La comunicazione dell’Inps ha fatto scoppiare diverse proteste in tutta Italia, soprattutto a Napoli. “Nessuno sarà lasciato solo” ha così precisato l'Inps, che insieme al Direttore dell'area metropolitana del capoluogo campano, Roberto Bafundi, prova a rassicurare i cittadini. "Non abbandoniamo nessuno - spiega Bafundi all'ANSA - circa la metà di queste persone sono in una situazione di disagio e potranno rivolgersi ai servizi sociali e se inseriti in un progetto multidimensionale di recupero potranno avere ancora il sussidio. Gli altri dovranno andare ai centri per l'impiego e firmare il Patto di servizio personalizzato per essere avviati al lavoro". leggi anche Reddito di cittadinanza, da lavoro nero alle frodi: stop ai “furbetti”