4/6 ©Ansa

Meloni ha partecipato alla commemorazione alla Caserma Lungaro. Dopo un saluto con il capo della polizia, ha avuto un incontro con Manfredi Borsellino, poliziotto e figlio del giudice Paolo. Quindi ha deposto una corona d'alloro per i caduti nelle stragi di mafia, fermandosi per un colloquio con i familiari. Poi si è spostata al cimitero di Santa Maria di Gesù, per l'omaggio alla tomba della famiglia Borsellino. Successivamente in Prefettura si terrà il comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza. Non è prevista la partecipazione alla fiaccolata