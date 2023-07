Via D'Amelio, Meloni a Palermo per iniziative. In forse per fiaccolata

Il 19 luglio Palermo ricorderà la strage di via D'Amelio. La premier Giorgia Meloni sarà in città dal mattino per le iniziative ufficiali ma probabilmente non sarà presente in serata alla fiaccolata in ricordo di Paolo Borsellino, ucciso dalla mafia il 19 luglio 1992 in via D'Amelio, a Palermo.