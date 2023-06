Elezioni regionali in Molise, come e quando si vota

Si terranno il 25 e 26 giugno le elezioni regionali in Molise, con 15 liste in campo e 284 candidati alla carica di consigliere per Palazzo D'Aimmo. Le urne saranno aperte domenica 25 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 26 giugno dalle 7 alle 15. Si va al voto due mesi dopo la scadenza naturale del mandato: le ultime Regionali si erano infatti tenute il 22 aprile del 2018.

Tra i candidati del centrodestra, che ha governato la Regione negli ultimi anni, c'è anche l'ex presidente della Regione Michele Iorio, tra quelli del centrosinistra corre Giovanni Germano, padre dell'attore Elio Germano.