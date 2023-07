7/12 ©IPA/Fotogramma

Riguardo alle critiche della maggioranza ad organi di controllo come Corte dei Conti, Upb e Anac, Sciarra commenta: "Sono animata da uno spirito positivo e non voglio vedere derive autoritarie. Non spetta a me esprimere giudizi politici". "L'indipendenza", sottolinea, "vale non solo per le magistrature, ma anche per le autorità di garanzia, con le quali ci vuole un dialogo e un confronto”