Migranti, La Russa: "Serve regolarizzare gli arrivi"

Poi un passaggio anche sui migranti, alla luce della tragedia in Grecia. "Il modo migliore per fermare le morti e non far partire le persone disperate in balia degli scafisti, è che siano regolarizzati gli arrivi. Noi abbiamo come Italia bisogno degli immigrati, ma non di immigrati in balia dei trafficanti". In questo senso, il viaggio di Meloni e dell'europa in Tunisia è "un segnale".

"Femminicidi? Problema soprattutto degli uomini"

Mentre sui femminicidi, il presidente del Senato lancia un appello: e cioè "la proposta di sottolineare che il problema è prima di tutto degli uomini". "Continuo a proporre una manifestazione bipartisan, di soli uomini, magari con i bambini", ha aggiunto, rilanciando l'idea.

"Pensare ad aiuti per i giovani pendolari"

Spazio anche al tema dei giovani, e a Milano, dove La Russa è arrivato quando aveva 13 anni. I costi molto elevati, soprattutto per gli studenti, ora rappresentano un problema: "Bisogna preparare aiuti per chi viene a studiare a Milano da una grande distanza", ha spiegato il presidente del Senato. Aiuti che devono andare però "solo a chi davvero è costretto a fare il pendolare".