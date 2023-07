Forza Italia, un partito sospeso

Forza Italia è un partito sospeso. Nato nel 1994 con la decisione dell'imprenditore televisivo Silvio Berlusconi di scendere in campo, con la sua morte è ora di fronte a un futuro incerto. Il Cavaliere non ha mai voluto decidere il suo successore, chi ha tentato di introdurre le primarie - come uno dei suoi uomini più fidati, Angelino Alfano, più volte ministro - se ne è andato prima e lasciato la politica poi. Nel giorno del lutto nazionale per la morte dell'86enne leader malato nessuno può prevedere cosa succederà nel futuro (ADDIO BERLUSCONI, LO SPECIALE ).

I debiti di Forza Italia

Il Comitato ha inoltre approvato il bilancio 2022, un bilancio che a fine 2021 evidenziava un debito di oltre 92 milioni verso Berlusconi per l'esposizione bancaria. E che ora diventa il debito nei confronti degli eredi di Berlusconi. In questi anni su richiesta del padre i figli hanno continuato a finanziare la sua creatura politica, ma sul domani non c'è certezza. Molto dipenderà dai conti e dalle scelte industriali che saranno costretti a fare i successori dell'impero mediatico dell'ex presidente del Consiglio. L'idea del partito unico tra Fratelli d'Italia e Forza Italia è ritenuta prematura. A meno che tra gli azzurri - senza più la presenza di Berlusconi che decideva su tutti e tutto - non inizi la resa dei conti. Per ora i messaggi sono quasi tutti in una direzione: Berlusconi è insostituibile, Forza Italia c'è. Anche se un ex ministro e ora sindaco di Imperia come Scajola ammette: il rischio del fuggi fuggi esiste.