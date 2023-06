Chi erano i due candidati

Barbagallo e Garozzo sono stati quindi i due candidati che si sono sfidati nel ballottaggio ad Acireale. Ha vinto Barbagallo: 47 anni, ingegnere, è già stato sindaco dal 2014 al 2018. Era sostenuto da otto liste (Acireale Riparte, L’8 per Acireale, Acireale Vale!, Insieme per Acireale Vento di Cambiamento, Acireale 2030, Roberto Barbagallo Sindaco, Acireale È Viva, Lavoro Solidarietà e Progresso). Sostenuto anche da Forza Italia, che non ha presentato una propria lista, ha ottenuto 8.964 voti, equivalenti al 51,57%. Antonino "Nino" Garozzo, con 8.417 preferenze, si è invece fermato al 48,43%: era appoggiato da tutto il centrodestra, a eccezione di Fi, e da Sud chiama Nord di Cateno De Luca. Ha 60 anni, è un avvocato e anche lui era stato già sindaco (vincitore di tre precedenti tornate elettorali). Era sostenuto da sei liste (Prima l’Italia, Democrazia Cristiana, Sud chiama Nord Cateno De Luca per Acireale, Fratelli d’Italia, Curiamo Acireale, Garozzo Sindaco).

Il caso

Roberto Barbagallo ha vinto nonostante i guai giudiziari. Ha una condanna in primo grado a un anno e quattro mesi, pena sospesa, per presunte richieste illecite a un vigile urbano, nel 2018, mentre era il primo cittadino in carica. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, rispondendo a una domanda sulla sua candidatura, aveva detto: ”Vediamo innanzitutto se i cittadini lo eleggono, dopodiché ci si porrà il problema. Su questo ci sono le garanzie massime possibili. Non c'è timore che ci possa essere un abbassamento dell'attenzione. Vediamo innanzitutto chi vince e poi vediamo se ci sono i presupposti per quello che si potrà fare”.