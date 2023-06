"Immagino una figura più manageriale. Il governo ha diritto di gestire questa fase secondo la sua visione” ha detto il ministro per le Politiche del Mare e per la Protezione Civile, in una intervista a “Repubblica”

“Il presidente di una Regione deve fare il presidente della Regione. Per fare il commissario straordinario di una ricostruzione, che può durare anche fino a 9-10 anni e gestire denaro pubblico, serve un manager, una persona che possa dedicarsi esclusivamente a questo, notte e giorno”. È inequivocabile la posizione di Nello Musumeci, ministro per le Politiche del Mare e per la Protezione Civile, in una intervista a “Repubblica”. Musumeci è fresco di nomina come coordinatore del tavolo tra governo e enti locali per l’Emilia-Romagna. “Il presidente di una Regione – spiega il ministro – non può mai essere totalmente escluso da un processo di ricostruzione, questo non significa però che debba fare il commissario straordinario”.