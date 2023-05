Urne chiuse a Torre del Greco , dove è in corso lo spoglio per il ballottaggio delle elezioni comunali. La città campana è tornata alle urne dopo che, al primo turno delle Amministrative del 14 e 15 maggio, nessun candidato aveva ottenuto il 50% più uno dei voti. A distanza di due settimane, così, i cittadini sono stati chiamati di nuovo ai seggi: ieri, domenica 28 maggio, dalle 7 alle 23 e oggi, lunedì 29, dalle 7 alle 15 hanno potuto esprimere la loro preferenza tra il candidato del centrosinistra (con Pd e M5S insieme) Luigi Mennella e quello del centrodestra (senza Fratelli d’Italia) Ciro Borriello ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE ELEZIONI - I RISULTATI ).

Chi sono i due candidati

I due candidati alla poltrona di sindaco nel ballottaggio di Torre del Greco, quindi, sono Luigi Mennella e Ciro Borriello. Mennella, avvocato penalista, è il candidato del centrosinistra. A sostenerlo sono undici liste: Pd, M5S, Europa Verde, Sinistra Civica Ambientalista, Cuore Torrese, Mennella Sindaco, Per Le Persone E La Comunità, Valerio Ciavolino Per Torre, Movimento Popolare Torrese, Partito Repubblicano Italiano Sud Chiama Nord-Torre Del Greco Sul Serio, Alleanza Democratica-Nova Civitas-Impegno Cristiano. Borriello, medico e già due volte primo cittadino, è sostenuto dal centrodestra guidato da Forza Italia ma privo di Fratelli d'Italia: il partito a livello nazionale gli ha negato il simbolo per i suoi problemi giudiziari (è a processo per presunte tangenti intascate nell'ambito del servizio di raccolta dei rifiuti). Lo sostengono otto liste: oltre a Fi, Unione Di Centro-Rinascita Torrese, Idea Nuova, La Torre Futura, Insieme Per La Città, Forza Borriello, La Svolta, Borriello Sindaco.