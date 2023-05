Chi sono i candidati

Il nuovo sindaco di Torre del Greco, la città campana più grande tra quelle chiamate a rinnovare il consiglio comunale in questa tornata, si sceglierà tra il candidato del centrosinistra Luigi Mennella, avvocato penalista di 63 anni, capace di mettere insieme tra gli altri Pd, Movimento 5 Stelle, moderati vicini al Terzo Polo e Sinistra Civica, e Ciro Borriello, medico e già due volte primo cittadino, sostenuto dal centrodestra guidato da Forza Italia ma privo di Fratelli d'Italia, partito che a livello nazionale ha negato il simbolo a Borriello per i suoi problemi giudiziari (è a processo per presunte tangenti intascate nell'ambito del servizio di raccolta dei rifiuti). FdI, per decisione del partito, non ha sostenuto e non sosterrà la candidatura a sindaco di Borriello, in quanto, come hanno pubblicamente sostenuto i vertici nazionali, è stata ritenuta “inopportuna”.

I risultati del primo turno

Al primo turno Mennella ha ottenuto il 46,04% delle preferenze, ovvero 18.764 voti. Poco indietro Borriello che si è fermato al 43,96% con 17.917 voti. Terzo e molto staccato il candidato alla fascia tricolore Luigi Caldarola, a capo di una coalizione civica con Free Torre (espressione cittadina di Free Bacoli, il movimento del sindaco Josi Gerardo Della Ragione) fermo all’8,62%. Gli altri due in corsa Eligio Poetini e Michele Battiloro hanno preso meno dell’1%.