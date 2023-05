Ballottaggi e primo turno nelle isole, 28 e 29 maggio si vota

Sfide decisive ad Ancona, Pisa, Massa, Brindisi, Terni e Vicenza, con un riflesso nazionale. Pd e M5s provano l'intesa ma non ovunque, centrodestra unito in quasi tutte le contese.

In Sardegna e Sicilia si vota in 167 comuni, i confronti più interessanti nelle città di Catania, Ragusa, Trapani, Siracusa. Evenutali ballottaggi l'11 e 12 giugno