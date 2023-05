Renzi e Calenda, oggi incontro per decidere su Terzo Polo alle Europee

"Parteciperò alla riunione dei senatori", convocata dalla presidente del gruppo Azione-Italia viva in Senato, Raffaella Paita. Lo ha confermato Matteo Renzi parlando ieri sera a 'In Onda' su La7. La riunione, originariamente prevista sabato, si terrà questa sera, alle 21. Al centro dell'incontro a Palazzo Madama ci sarà la futura tenuta del gruppo parlamentare unitario di Azione e Italia Viva.

Le parole di Matteo Renzi

"Credo - ha aggiunto Renzi parlando dell'alleanza Az-Iv - che ci sia uno spazio politico per il Terzo Polo ma all'improvviso Calenda ha deciso di attaccare con toni che sono tipici dei grillini". "Dopo di che - ha concluso - il punto è se si fa o no il progetto Renew Europe in Italia. Carlo ha detto di no e poi ha detto il contrario, cambia idea secondo l'ultima dichiarazione, ma il punto è se vogliamo fare un percorso insieme. Dpo di che l'atteggiamento giustizialista, che mi si aggredisca sul piano della mostrificazione, non lo accetto".

"Azione chiarisca su liste alle Europee"

"Nella riunione sarà necessario un chiarimento - fanno sapere da Iv, riporta Repubblica - la nostra volontà è netta, ed è quella di avere liste unitarie, alle elezioni europee". Inoltre "Devono cambiare i toni - aggiungono da Iv - ci vogliono accenti e toni, da parte di Calenda, che rispettino la nostra comunità". Un punto questo "imprescindibile".