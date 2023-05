Le prossime elezioni europee saranno tra il 6 e il 9 giugno 2024

In seguito alla riunione dei rappresentanti dei paesi membri Ue, in attesa di essere finalizzata nel prossimo consiglio in programma già tra il 22 e il 23 maggio, si è ratificata la decisione di programmare le prossime elezioni per il parlamento europeo tra il 6 e il 9 giugno 2024.

La decisione

Secondo quanto previsto dall'Atto Elettorale del 1976, le elezioni si devono tenere nel lasso di tempo tra la mattina del giovedì e la domenica successiva, in corrispondenza alle prime elezioni delle storia (7-10 giugno 1979). Per il 2024 tuttavia era stato proposta dallo stesso parlamento l'anticipazione alle date del 23-26 maggio, sul quale però non è stato trovato un accordo unanime. Nel 2019 in Italia le elezioni europee si sono tenute domenica 26 maggio per eleggere 73 membri del parlamento, che dopo la Brexit sono diventati 76.