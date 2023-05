Domenica 21 maggio in 3 Comuni del Trentino-Alto Adige e in un Comune della Valle d’Aosta si va alle urne per scegliere il nuovo sindaco. I centri interessati sono Valtournenche, in Val d’Aosta (seggi aperti dalle 7 alle 23), Campo Tures (provincia di Bolzano), Bresimo e Lona-Lases (provincia di Trento). In questa regione i seggi saranno aperti dalle ore 7 alle 21

In Trentino-Alto Adige e in Valle d’Aosta le elezioni sono domenica 21 maggio con eventuali ballottaggi il 4 giugno. In Valle d'Aosta va al voto solo il comune di Valtournenche per l’elezione del sindaco, del vice sindaco e dei consiglieri comunali. Le urne sono aperte dalle ore 7 alle ore 23. Invece in Trentino-Alto Adige si vota nei comuni di Campo Tures (provincia di Bolzano), di Bresimo e di Lona-Lases (provincia di Trento). In questa regione i seggi saranno aperti la domenica dalle ore 7 alle 21.

Le liste e i candidati a Valtournenche

Nel Comune di Valtournenche, unico centro al voto in Valle d’Aosta, le operazioni di scrutinio si svolgono a partire dalle ore 8 di lunedì 22 maggio 2023, giorno successivo alla votazione. Sono proclamati eletti i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti, alla lista a loro collegata spettano i 2/3 dei seggi da assegnare. Solo in caso di parità, si procede a un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella del primo turno. Sono tre le liste in corsa: “Per Valtournenche e il Breuil: territorio, innovazione e sviluppo” con candidato a sindaco Luciano Maquignaz, “Vótornèn uni”, con candidato primo cittadino Roberto Avetrani e la lista “Turismo, territorio, tradizione”, guidata dall’ex assessore Elisa Cicco.

Le liste e i candidati in Trentino-Alto Adige

Nei tre comuni alle urne in Trentino-Alto Adige lo spoglio sarà effettuato la domenica al termine delle operazioni di voto. A Lona-Lases, centro con 692 aventi diritto al voto, in corsa una sola lista, “Insieme per Lona-Lases”, guidata dal candidato Pasquale Borgomeo. A Bresimo (259 aventi diritto al voto), l’unica lista è “Uniti per fare” con candidato primo cittadino Ivo Dalla Torre. In questi casi si deve raggiungere almeno il 50%+1 di voti per poter eleggere il sindaco. In Alto Adige l’unico comune al voto è Campo Tures, dove i 4.643 aventi diritto possono scegliere tra due liste: Südtiroler Volkspartei con candidato sindaco Siegfried Stocker e Bürgerliste "Taufers 2010” con candidato Josef Nöckler (detto Peppe).