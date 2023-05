È cominciato lo spoglio per le elezioni comunali a Teramo dove per la carica di sindaco si sono sfidati tre candidati. Se nessuno dovesse ottenere il 50% più uno dei voti si andrà al ballottaggio tra i due candidati più votati. ( TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULLE ELEZIONI )

I candidati a Teramo

Il centrodestra a Teramo ha deciso di puntare sulla candidatura di Carlo Antonetti, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia-Noi moderati, Futuro In e AmoTe, in cui sono confluiti anche i candidati di Azione. Il Pd e il Movimento 5 Stelle hanno invece trovato un accordo sulla candidatura di Gianguido D’Alberto sostenuto anche dalle liste Insieme Possiamo, Innova Teramo, Teramo Vive, Bella Teramo e In Comune per Te. Il terzo candidato sindaco in corsa è Maria Cristina Marroni, coordinatrice provinciale di Italia Viva sostenuta dalle liste Teramo Sul Serio, Teramo Protagonista e Azione Politica – Teramo.