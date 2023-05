Urne chiuse e spoglio dei voti in corso per stabilire il successore del primo cittadino uscente, Luigi De Mossi. Erano otto i candidati che si sono presentati. Il centrodestra compatto ha puntato su Nicoletta Fabio, il Pd su Anna Ferretti, i Cinque Stelle su Elena Boldrini, Iv su Massimo Castagnini, Azione su Roberto Bozzi. In corsa anche Alessandro Bisogni, Emanuele Montomoli e Fabio Pacciani. Affluenza definitiva al 63,82%

Urne chiuse a Siena: è iniziato lo spoglio dei voti per eleggere il nuovo sindaco e per rinnovare il Consiglio comunale. Nella città toscana l’affluenza definitiva è al 63,82%, mentre alle precedenti elezioni era stata al 63,08. I cittadini hanno votato ieri, domenica 14 maggio, dalle 7 alle 23, e oggi dalle 7 alle 15, così come gli abitanti di più di 700 altri Comuni italiani coinvolti in questa tornata di amministrative. Erano otto i candidati in lizza per il posto del sindaco uscente Luigi De Mossi. Se nessuno di loro otterrà la maggioranza assoluta (50%+1) si andrà al ballottaggio domenica 28 e lunedì 29 maggio (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - I RISULTATI).