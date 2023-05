Tra i 700 Comuni chiamati a votare domenica 14 e lunedì 15 maggio per eleggere il nuovo primo cittadino c'è anche la città toscana. Domenica si vota dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15. Nel caso in cui nessuno dei candidati riuscisse a ottenere la maggioranza dei voti al primo turno, si terrà il ballottaggio domenica 28 e lunedì 29 maggio. Otto gli sfidanti

Anche Siena è chiamata a votare domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023 per eleggere il suo nuovo sindaco e per rinnovare il suo Consiglio comunale. I seggi, come nel resto degli oltre 700 Comuni che andranno alle urne, domenica sono aperti dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Subito dopo la chiusura inizierà lo spoglio dei voti: per passare al primo turno è richiesta la maggioranza assoluta (50%+1). Se nessuno degli otto candidati riuscirà a portarla a casa si andrà al ballottaggio, previsto per domenica 28 e lunedì 29 maggio (TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULLE ELEZIONI).