Santanchè: "Su affitti brevi proposta di legge entro giugno"

Santanchè: "Considerare le specificità del nostro paese"



"Entro i primi di giugno vorrei presentare una proposta di legge sugli affitti brevi - ha dichiarato Santanchè -, non un decreto legge perché sarebbe una forzatura e credo che il Parlamento debba essere centrale in queste decisioni, per cose che hanno un impatto ed è giusto dargli la possibilità di discuterne". Poi ancora la Ministra: "Ho già fatto due tavoli con le associazioni di categoria e giovedì ascolterò l'associazione degli inquilini. Bisogna considerare che la nostra nazione ha specificità diverse da tutte le altre, abbiamo 5600 borghi dove le strutture ricettive sono pochissime. In quel caso è importante che ci sia chi metta a disposizione una casa per accogliere i turisti, altrimenti nessuno potrebbe soggiornare in questi paesini spesso sotto i 5mila abitanti. Allora penso che dobbiamo usare il buon senso, che spesso in politica viene abbandonato" aggiunge. "Diverso - spiega ancora la Ministra - è il caso delle delle città metropolitane dove invece c'è un problema. La prima cosa è che finisca il sommerso, lo so che per voi è una concorrenza sleale e fa un danno. Quindi serve un codice identificativo, perché dobbiamo sapere chi sono, e una piattaforma nazionale dove registrarsi. Per quanto riguarda limitare i pernottamenti finora non ho riscosso un grandissimo successo ma ci possiamo lavorare. Credo anche che la tipologia dell'ospite che va in una casa sia diversa da quella che va in un albergo. È cosa giusta riuscire a portare a casa le notti di pernottamento, ma ad oggi la vedo difficile - conclude - ma non bisogna demordere, ci lavoreremo".