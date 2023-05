La presidente del Consiglio Giorgia Meloni potrebbe ricevere il generale libico Khalifa Haftar nella giornata di oggi, 4 maggio. Il leader del Paese africano è già a Roma: ieri, in serata, ha incontrato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Secondo quanto trapelato da fonti che si dicono informate, nella sua agenda potrebbe esserci quindi anche un colloquio con la premier. Lo scorso gennaio, Meloni era volata a Tripoli – con Tajani – per una prima presa di contatto con le diverse autorità libiche su vari temi, dall'energia al dossier migranti. Non era però riuscita a raggiungere Bengasi, dove è stanziato Haftar.

Haftar, Tripoli, l'Egitto e i migranti

Haftar, ex ufficiale nell'esercito del colonnello Gheddafi, è oggi conosciuto come "l'uomo forte" della Cirenaica. Da qualche mese, grazie a un accordo con il premier di Tripoli, Abdelhamid Dbeibah, è tornato a essere uno degli interlocutori decisivi per la Libia, nonostante avesse tentato per mesi e mesi di attaccare Tripoli, scatenando così una guerriglia civile. Haftar è molto vicino all’Egitto del presidente Al Sisi e di questo è consapevole il governo italiano. In un vertice con il leader egiziano, Tajani aveva chiesto di lavorare insieme al generale libico per raggiungere una definitiva tregua in Libia e fermare così il flusso di migranti irregolari che partono anche dalle coste della Cirenaica.