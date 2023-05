Lifestyle

Lo scorso 24 gennaio da Bruxelles arrivava il via libera alla commercializzazione e alla produzione in Europa di alimenti con farina di grillo. Tra le polemiche dei più tradizionalisti e l’interesse dei più curiosi, in questi mesi anche in Italia sono arrivati quindi i primi piatti contenenti con questa farina di insetti, dagli hamburger ai biscotti. Va ricordato che l'ok Ue per i grilli in polvere, e per quelli congelati, in pasta ed essiccati, era invece già arrivato a marzo 2022