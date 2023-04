Conte a Sky TG24: "Sostegno a Ucraina". Migranti? "Governo ha fallito"

"Dobbiamo essere capofila nella svolta politica", dice il leader del M5s a Start. E chiarisce: sulla "strategia solo di escalation militare proposta da Washington non ci stiamo". Mentre sugli sbarchi attacca: l'esecutivo "è in confusione" ascolta articolo Condividi

"Il sostegno alla popolazione ucraina è massimo. Dobbiamo imporre una svolta, l’Italia lo può fare. Dobbiamo essere capofila nella svolta politica, perché per ora abbiamo solo la strategia militare". Così a Start, di Sky TG24, il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. È "un percorso faticoso" e nel frattempo il rischio è che "ci sarà addirittura l’incidente nucleare", avverte. "Noi dall’inizio abbiamo appoggiato anche i primi invii militari", ribadisce Conte, ma sulla "strategia solo di escalation militare proposta da Washington non ci stiamo" (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA SUL CONFLITTO).

"Su migranti governo Meloni ha fallito" Mentre sul tema migranti, Conte attacca l’esecutivo di Giorgia Meloni: "Possiamo acclarare pubblicamente che questo governo ha fallito sugli sbarchi? Diceva di avere la ricetta giusta, e accusava tutti gli altri governi di essere inadeguati: ma ha clamorosamente fallito". E ricorda: qual è la risposta del governo? "Addirittura vogliono rivedere la protezione speciale che era addirittura nel decreto che volle Salvini con la Lega, poi è stata rivista perché nell'applicazione si rivelò inadeguata e nel governo Conte II l'abbiamo ampliata. Ma ci deve essere". Queste uscite del governo, per Conte, dimostrano come l'esecutivo sia "completamente in confusione". approfondimento Migranti, protezione speciale e rimpatri: la situazione in Italia e Ue

No convinto a inceneritore a Roma Sullo Ius scholae, Conte spiega che si tratta di "una battaglia del M5s". "Questi ragazzi parlano italiano, sono cresciuti con noi, hanno fatto un ciclo scolastico e devono avere la cittadinanza italiana". Resta un no convinto, invece, quello all’inceneritore di Roma. Il Pd "voti con noi", è l'auspicio del leader del M5s riguardo all'ordine del giorno del M5s al dl Pnrr all'esame della Camera che punta a bloccare il proprio il termovalorizzatore della Capitale.

"Rdc distrutto per furore ideologico" Spazio anche al tema del Reddito di cittadinanza, criticato e rivisto dall’esecutivo Meloni. "Il Rdc è stato distrutto per un furore ideologico. Il governo lo toglie e non offre nulla", commenta l’ex premier. "Hanno voluto attaccare le categorie dei più fragili", continua. E ricorda: sul tema, il governo "non ha le idee chiare". E sui navigator, spiega: "In Germania sono arrivati a impiegare circa 110mila persone nei centri per l'impiego, da noi,quel migliaio di navigator, sono stati offerti alla berlina della pubblica opinione". approfondimento Decreto Rdc, le ipotesi di modifica su contratti a termine e tutele