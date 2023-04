Sala: "Questo è un governo che ci vuole portare indietro"

Per le coppie omogenitoriali la soluzione dell'esecutivo Meloni "è l'adozione, ma noi sappiamo tutti che è una cosa difficile, che non funziona. Sulla gestazione per altri c'è polemica, il Parlamento deve affrontare questa questione, non lasciamo che sia il ministro Roccella a decidere", ha spiegato il sindaco di Milano

"Questo è un governo che ci vuole portare indietro": lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a Mezz'ora in più, parlando delle trascrizioni dei figli di famiglie omogenitoriali ma anche della "idiozia del foresterismo linguistico". "Io sono felice se i miei figli parlano inglese. Loro - ha aggiunto - hanno idee anni '70". E parlando delle famiglie con genitori dello stesso sesso, Sala ha spiegato che "se nella contemporaneità c'è un certo modello di società, che mi piaccia o no, devo farci conto". Di trascrizione dei figli di famiglie omogenitoriali e maternità surrogata, secondo il sindaco, deve parlare il Parlamento: "Non possiamo lasciare alla ministra Roccella l'idea di indirizzare i destini del Paese e di tante famiglie: ne parlino in Parlamento", ha detto a Mezz'ora in più. Come sindaci, "abbiamo fatto una proposta pratica. Abbiamo detto: siccome il governo dice che c'è il processo di adozione, e noi sappiamo che non funziona ed è veramente un problema, abbiamo proposto il matrimonio egualitario, che accelererebbe il processo di adozione. Noi non andiamo a protestare - ha spiegato Sala - ma a portare proposte. Lo so anche io che per la gestazione per altri c'è polemica. C'è polemica anche nella mia parte politica ma il Parlamento deve affrontare queste questioni. Non possiamo lasciare alla ministra Roccella l'idea di indirizzare i destini del Paese e di tante famiglie: ne parlino in Parlamento".