Meloni al Quirinale, "lungo e cordiale" colloquio con Mattarella

Politica

Quirinale, Mattarella consegna 30 onorificenze al Merito: i premiati

Il capo dello Stato, in una cerimonia al Colle, ha consegnato le onorificenze Omri conferite motu proprio a cittadini che si sono distinti per atti di eroismo e impegno civile. 'Avete afferrato il senso della solidarietà, il senso del dovere interpretato come il senso di aderire con dedizione e coscienza al dovere. Siete andati oltre, avete interpretato il senso del dovere e dell'umanità in maniera aperta, non solo per la professione o attività, ma per il dovere di umanità”, ha detto il presidente

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito, motu proprio, trenta onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a cittadine e cittadini che si sono distinti per un'imprenditoria etica, per l'impegno a favore dei detenuti, per la solidarietà, per il volontariato, per attività in favore dell'inclusione sociale, della legalità, del diritto alla salute e per atti di eroismo

In una cerimonia al Quirinale il capo dello Stato ha detto alle persone che hanno avuto l’onorificenza: "Avete afferrato il senso della solidarietà, il senso del dovere interpretato come il senso di aderire con dedizione e coscienza al dovere. Siete andati oltre, avete interpretato il senso del dovere e dell'umanità in maniera aperta, non solo per la professione o attività, ma per il dovere di umanità”