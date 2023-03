Il presidente del Consiglio, d'accordo con lo showman, ha chiamato stamttina in trasmissione dando il via a un gustoso siparietto

L'ironia di sicuro non le manca. Giorgia Meloni si è prestata ad una gag per Viva Rai2, ospite di Fiorello, talmente spiritosa e irriverente da fare pensare che si trattasse di un'imitatrice. “Ciao Giorgia, l'imitazione che mi hai fatto ieri sera quando la Meloni era alla Cgil me la puoi rifare?”, chiede Fiorello. E subito la voce al telefono, riconoscibilmente della premier, finge di imitare se stessa: "Voglio ringraziare anche coloro che mi contestano, ho letto dalle agenzie che sono stati efficaci, anche se non sapevo che la Ferragni fosse un metalmeccanico".