L'ex sindaco di Verona dice che "non è più reato definirsi fascisti". E aggiunge di condividere in pieno quello che dice Berlusconi sul'Ucraina. Su Zelensky: "Quello che si può dire è che il giorno prima di fare il premier faceva il comico. E forse un comico potrebbe lavorare per Berlusconi nelle reti Mediaset anzichè fare il premier. Se ci fosse stato un premier diverso non ci sarebbe stata la guerra"

Si accende la polemica sulle parole dell'ex sindaco di Verona e deputato di Forza Italia Flavio Tosi. "Non è più un reato definirsi fascisti, e l'apologia ad esserlo, essere fascisti non lo è secondo me. Mi sento un po' stronzo ed un po' fascista, un pochino però", sono le sue parole a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1 ( GLI AGGIORNAMENTI DELLA GUERRA IN UCRAINA IN DIRETTA ).

Tosi: sull'Ucraina condivido parole di Berlusconi. Zelensky? Con un premier diverso niente guerra

Altro tema toccato da Tosi è l'Ucraina. L'ex sindaco di Verona dice di "condividere in pieno quello che dice Berlusconi sul'Ucraina", anche se a chi gli chiede se sia d'accordo con Berlusconi quando "dice che la guerra è colpa di Zelensky perchè ha attaccato il Donbass" Tosi replica: "Non ha detto così. Quello che si può dire è che il giorno prima di fare il premier faceva il comico. E forse un comico potrebbe lavorare per Berlusconi nelle reti Mediaset anzichè fare il premier. Se ci fosse stato un premier diverso non ci sarebbe stata la guerra". E quando Berlusconi dice che non sarebbe andato a parlare con Zelensky? "Lì è stato un po' forte nell'espressione. Ma comunque - sottolinea sempre Tosi - la guerra finisce se Zelensky accetta di sedersi con Putin e viceversa. Bisogna sedersi ad un tavolo per arrivare alla pace, come ha detto Berlusconi, questa non è la nostra guerra, è il conflitto degli americani e dei cinesi", aggiunge.