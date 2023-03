Il titolare del Viminale, sugli ingressi nel nostro Paese , ha poi precisato: "Calcolando che ci sono stati 83mila ingressi regolari nel 2022 e se le richieste al nostro mercato del lavoro sono di 500mila ingressi regolari, basta moltiplicarlo per cinque ed ecco il proposito di rappresentare a tutti come mandato di governo di mezzo milione di ingressi regolari".

Schlein si riferisce alle parole del ministro Piantedosi sull'assenza di senso di responsabilità dei migranti che si imbarcano con i figli. Il titolare del Viminale, rispondendo ai giornalisti dopo la strage, nei giorni scorsi aveva infatti detto: "La disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo la vita dei propri figli". Quelle affermazioni"sono apparse a tutta Italia indegne, disumane e inadeguate al ruolo ricoperto", ha detto oggi la neosegretaria del Pd.

Meloni: "Dovere morale evitare altre disgrazie"

Naufragio Calabria, oltre 60 morti. Fermati 3 presunti scafisti

E sulla vicenda torna anche il premier Meloni: "Il naufragio avvenuto nei giorni scorsi a pochi metri dal litorale di Crotone, nel quale sono morte decine di persone e tra queste molti bambini, ha sconvolto tutti noi. Non si tratta purtroppo di un caso isolato. In Italia da molti anni ci ritroviamo a piangere tragedie come quelle di domenica scorsa nelle quali chi prova a raggiungere le nostre coste su imbarcazioni di fortuna perde la vita in mare. È nostro dovere, morale prima ancora che politico, fare di tutto per evitare che disgrazie come queste si ripetano".