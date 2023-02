Naufragio Crotone, oltre 60 morti. Oggi la camera ardente

Intanto, dalle pagine de Il Corriere della Sera , il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi torna sulla polemica innescata dalla sua frase “la disperazione non giustifica i viaggi che mettono in pericolo i figli”: “Io penso che il messaggio debba essere chiaro: chi scappa da una guerra non deve affidarsi a scafisti senza scrupoli, devono essere politiche responsabili e solidali degli Stati ad offrire la via di uscita al loro dramma”. Poi, parlando dei soccorsi, sottolinea: “Non c'è stato alcun ritardo. Ho presieduto la riunione a Crotone e so che sono stati fatti tutti gli sforzi possibili in condizioni del mare assolutamente proibitive. Per questo voglio ringraziare il personale che, mettendo a rischio la propria vita, interviene quotidianamente per salvare i migranti in difficoltà su barchini alla deriva e che navigano in condizioni di grave pericolo. È estremamente offensivo anche solo adombrare che abbiano derogato agli obblighi e alla innata vocazione”.

Johansson: “Combattere i trafficanti e investire in percorsi legali”

Anche la commissaria europea per gli affari interni, Ylva Johansson, in un'intervista con l'agenzia di stampa EFE sottolinea la necessità della promozione della cooperazione con i Paesi terzi per combattere le mafie della migrazione irregolare e punta il dito contro i trafficanti che “se ne fregano della vita delle persone”. “Abbiamo già visto come mettono cinicamente le persone in questi viaggi pericolosi e non si preoccupano se perdono la vita. Si preoccupano solo dei soldi”, ha detto Johansson. Il commissario europeo ed ex ministro del governo svedese ha poi sottolineato l'importanza dell'unanimità tra gli Stati membri in merito alle disposizioni del nuovo patto di migrazione e asilo: “Abbiamo bisogno di un sistema europeo adeguato per la migrazione in cui lavoriamo insieme ma anche in cui rafforziamo la nostra cooperazione con i Paesi di origine e di transito per combattere i trafficanti e investire in percorsi legali”. “Siamo una società che invecchia, abbiamo bisogno di migranti (nell'Ue), ma devono arrivare in modo ordinato e sicuro”, ha aggiunto.