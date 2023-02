I sondaggi

leggi anche

La storia delle primarie del Pd, dal 2007 a oggi

Secondo il sondaggio di Euromedia Research, compiuto per Porta a Porta, Fratelli d'Italia si attesta al 29.6% (più 0.5 dall'ultimo sondaggio del 24 gennaio scorso), confermandosi il primo partito italiano, seguito dal Pd con il 17,5% (più 0.3). Il Movimento 5 Stelle è in terza posizione con il 16.9%, meno 0.1. Per quanto riguarda le intenzioni di voto, per il campione di Euromedia la Lega guadagna mezzo punto, raggiungendo il 9%, seguita da Azione-Italia Viva all'8.1% (meno 0.5). Forza Italia risulta al 7.7% (più 0.1). Alleanza Verdi e Sinistra sale al 3% (più 0.4), mentre +Europa è stabile al 2.4%. Scende Per l'Italia con Paragone al 2.1% (meno 0.4). Posizione stabile per Noi Moderati allo 0.5%