Regionali, Berlusconi: "Fondamentale prevalere in Lazio e Lombardia"

Elezioni regionali 2023, si vota il 12 e il 13 febbraio: ecco dove

I cittadini sono chiamati alle urne in Lombardia e nel Lazio. Al nord gli schieramenti sono già decisi: Attilio Fontana (governatore uscente) per il centrodestra, Letizia Moratti per il Terzo Polo, Pierfrancesco Majorino per il centrosinistra. Maggiore incertezza nella Regione della Capitale, soprattutto per quanto riguarda il nome proposto dalla coalizione FdI, FI e Lega

In Lombardia e Lazio si terranno le elezioni regionali nel 2023. Nello specifico si vota il 12 e il 13 febbraio in entrambi i casi, come ha deciso il Consiglio dei ministri con un un decreto. Nel corso dell'anno poi si voterà anche in Molise e Friuli Venezia Giulia

Si vota su due giorni. L’esecutivo ha infatti prolungato il periodo di voto fino a lunedì 13 febbraio alle ore 15. Alle elezioni politiche di settembre si era invece votato in un unico giorno, il 25