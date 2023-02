Politica

Mattarella, un anno dalla seconda elezione a Capo dello Stato. FOTO

Sono passati dodici mesi dall’inizio del secondo mandato al Quirinale dell’ex politico Dc, che ha dovuto affrontare in questo periodo diverse questioni interne e anche internazionali, come la guerra in Ucraina e la crisi energetica

Il 29 gennaio 2022 il Parlamento in seduta comune ha rieletto come presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in carica già dal 2015. Il voto, avvenuto all’ottavo scrutinio, ha visto 759 preferenze a favore del capo dello Stato, che così potrebbe diventare il primo a rimanere in carica per 14 anni, dopo che il suo predecessore, Giorgio Napolitano, era rimasto in carica per 9

IL NO E IL RIPENSAMENTO – In un primo momento, Mattarella aveva espresso la sua contrarietà a un eventuale secondo mandato, sostenendo come il presidente della Repubblica non sia un monarca ed evidenziando la volontà di riposare. Tuttavia, di fronte al pressing dell’ex premier Mario Draghi e dei partiti, non riuscì dire di no: “Prendo atto della situazione: avevo altri piani, ma se serve ci sono”