In un'analisi sulla situazione attuale del conflitto tra Russia e Ucraina, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha evidenziato al Corriere della Sera come siano "i russi a volere l'escalation, non noi a non cercare la pace". Secondo l'esponente del governo Meloni "alcune nazioni hanno deciso di fornire carri, su richiesta ucraina, perché si prepara un attacco russo su larga scala. La scelta non nasce dalla volontà di proseguire la guerra, ma dalla necessità di aiutare una nazione aggredita a fronteggiare un attacco in cui la Russia impiegherà i 300 mila soldati che sta finendo di addestrare. Un attacco così sproporzionato che se l'Ucraina non ricevesse aiuti potrebbe solo soccombere". "Molti italiani sono contrari da mesi, la verità è che nessuno di noi vuole la guerra e l'obiettivo del governo è fare di tutto per farla finire - ha sottolineato Crosetto -. Dobbiamo spiegare all'opinione pubblica che sono i russi a volere l'escalation, per non lasciar passare la menzogna che siano gli altri, cioè tutti noi, a non cercare la pace. Se nessun carro armato russo avesse varcato il confine dell'Ucraina non ci troveremmo in questa situazione" (LIVEBLOG - SPECIALE).