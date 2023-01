"Devono essere garantiti in particolare sui reati più percepiti, come spaccio di droga, furti in appartamento, rapine, troppo spesso non perseguiti negli anni passati" ha detto il premier in occasione dei suoi 100 giorni di governo

''Patto per la terza età, ddl sulla Giustizia; progetto Stazioni sicure; incontri in Algeria e Libia per fare dell’Italia l’hub energetico d’Europa; contrasto all’immigrazione irregolare". Questi i 5 progetti realizzati dal governo nei primi 100 giorni postati sui social dal premier Giorgia Meloni.

Meloni: “garantire giustizia su reati più percepiti”



Garantire tempi certi, garanzie ma anche certezza della pena. Questi gli obiettivi in tema di giustizia per il premier che ha affermato: "Ho lungamente parlato con il ministro Nordio nei giorni scorsi, che è impegnato su una riforma molto seria e ampia della giustizia che possa garantire tempi certi e massimo delle garanzie per chi è sotto processo e sotto indagine, ma anche il massimo delle garanzie che quando vieni condannato sconti la pena”. Poi Giorgia Meloni ha aggiunto: "Ho detto a Nordio, e lui è d'accordo, che noi vogliamo che la giustizia e lo stato di diritto siano presenti. Devono essere garantiti in particolare sui reati più percepiti, come spaccio di droga, furti in appartamento, rapine, troppo spesso non perseguiti negli anni passati".