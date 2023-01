2/10 ©IPA/Fotogramma

"Oggi sono qui a Milano con Stefano Bonaccini per annunciare il mio passaggio al Pd, per il quale ringrazio Stefano Bonaccini, che è un ottimo amministratore, una persona cresciuta a pane e politica nel senso migliore del termine, nel senso dell'impegno quotidiano e personale, che proviene dunque dal Pci nella regione storicamente meglio amministrata d'Italia", ha detto Giarrusso, europarlamentare, in occasione dell'evento della mozione Bonaccini per le primarie del Pd a Milano

