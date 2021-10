Gaffe di Giarrusso al Parlamento Ue: non parla in inglese. VIDEO

In un video che sta facendo il giro dei social, si sente l'eurodeputato dei Cinquestelle prepararsi per un intervento sulla salvaguardia del prosecco italiano. Dopo la richiesta di tradurre il discorso in inglese, Giarrusso spiega: "I try it, i’m not perfect in english". Dopo poche parole stentate, tuttavia, è costretto a interrompersi e a rinunciare all'intervento

Gaffe durante una seduta del Parlamento Europeo per l'eurodeputato del M5s Dino Giarrusso. In un video che sta facendo il giro dei social, rilanciato tra gli altri anche dall'account Twitter di Azione, si sente Giarrusso prepararsi per un intervento sulla salvaguardia del prosecco italiano. Nel video, l'eurodeputato viene invitato prima ad aprire il microfono, poi ad accendere la videocamera,che resta comunque spenta: un fattore che impedisce l'attivazione della traduzione simultane per il suo discorso. Infine il cinquestelle inizia l'intervento in italiano a difesa del prosecco. A quel punto, Giarrusso viene richiamato a fare il suo intervento in inglese, in assenza di traduzione simultanea. "I try it, i’m not perfect in english", è la premessa dell'eurodeputato. Ma dopo poche parole in inglese, Giarrusso è costretto a interrompersi: "No, non riesco a fare l’intervento in inglese perché l’ho scritto in italiano, non riesco a tradurlo in maniera simultanea. Chiedo scusa. Non mi è stato detto che avrei dovuto farlo in inglese, ma che potevo farlo in italiano. Chiedo di poterlo fare in italiano, se possibile".

La risposta però è negativa ("Senza telecamera non può essere interpretato"), dunque Giarrusso deve rinunciare al suo intervento in difesa del prosecco. Con la diffusione sulla Rete, subito il video diventa virale, tra commenti sarcastici e qualche post dai toni più accesi.