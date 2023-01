Politica

Primarie Pd, la guida: chi può votare, come e quando

Il 26 febbraio i sostenitori del partito sono chiamati a decidere chi prenderà il posto di Enrico Letta alla guida della segreteria nazionale. Quattro i nomi in corsa: Stefano Bonaccini, Elly Schlein, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli. Lo scorso 11 gennaio è stato approvato il regolamento sulle modalità della votazione: ecco cosa è stato stabilito

Dalle 8 alle 20 del 26 febbraio si voterà per le primarie del Pd. Il partito, dopo i risultati non del tutto soddisfacenti delle legislative dello scorso 25 settembre 2022, è in cerca di una nuova guida. In corsa per sostituire Enrico Letta ci sono quattro esponenti delle diverse anime dem: il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, la deputata Elly Schlein, l’ex presidente di partito Gianni Cuperlo e l’ex ministra dei Trasporti Paola De Micheli

Inizialmente il voto era stato previsto per il 19 febbraio. Non è stata però facilissima la strada percorsa dai dem dopo l’esito delle urne. Solo lo scorso 11 gennaio è stato approvato il regolamento che disciplina le modalità di voto per le primarie, peraltro siglato al fotofinish dopo lunghi battibecchi sul nodo delle preferenze espresse online