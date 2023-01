Valle d'Aosta, Erik Lavevaz si è dimesso da presidente della Regione

"Prendo atto che il mandato che avevo ricevuto dalle forze politiche, quello di rafforzare la maggioranza regionale che si è formata dopo le elezioni, non può essere realizzato a causa delle distanze che devono essere chiarite e affrontate", ha scritto in una lettera al Consiglio

Il presidente della Regione Valle D’Aosta, Erik Lavevaz, ha rassegnato le proprie dimissioni al presidente del Consiglio Regionale, Alberto Bertin. "Ho lavorato, per quanto possibile, per togliere al Consiglio regionale le frizioni politiche di questi ultimi mesi, - scrive Lavevaz nella lettera di dimissioni - dando centralità ai movimenti che hanno portato i loro eletti all'interno dell'Assemblea. Prendo atto che il mandato che avevo ricevuto dalle forze politiche, quello di rafforzare la maggioranza regionale che si è formata dopo le elezioni, non può essere realizzato a causa delle distanze che devono essere chiarite e affrontate. Queste tensioni, oggi, rischiano di ostacolare l'azione amministrativa che abbiamo portato avanti finora. Mi dimetto quindi con l'auspicio che questo gesto possa facilitare il confronto tra le forze politiche e portare ad una più rapida ricomposizione del quadro generale, fino alla formazione di una nuova maggioranza pienamente attiva".