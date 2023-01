Csm, eletto Felice Giuffrè: è il decimo membro laico

Politica

Il Consiglio dei ministri si è riunito nella tarda mattinata di venerdì per chiudere il pacchetto di proposte messo a punto da Marta Cartabia. Dalle bozze emerse finora è previsto che chi viene eletto in politica non farà più il giudice. Stop alle cosiddette 'porte girevoli'. In corso la conferenza stampa di Draghi e della Guardasigilli