Opposizione

leggi anche

Nuovo decreto sicurezza, incontro al Viminale per metterlo a punto

Nel frattempo un ordine del giorno al dl Rave a prima firma Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, chiede un impegno del Governo a prevedere, in un prossimo provvedimento legislativo, la modifica dell'articolo 633-bis c.p. per sanzionare chiunque organizzi o promuova raduni aventi "scopo di pubblica esaltazione di esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo", con conseguente abrogazione delle sanzioni per chi organizza o promuove raduni aventi scopo di intrattenimento. L' ordine del giorno chiede inoltre di dare rapida attuazione allo sgombero dell'immobile di proprietà del demanio in Via Napoleone III a Roma occupato da anni da Casapound. "Occorre colpire le manifestazioni collettive che inneggiano al fascismo, ma non certo la libera espressione del pensiero", ha detto Bonelli. La vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia e diritti del Pd, Anna Rossomando, introduce un altro tema: "Dopo un esordio segnato da tanti proclami e un'azione di governo caratterizzata in direzione completamente opposta, registriamo, non da oggi, un'assenza di proposte del ministro Nordio sul tema carcere. Di questi primi mesi di governo da via Arenula si ricordano tante parole e tre atti concreti che con la cultura delle garanzie non hanno niente a che fare: l'introduzione di un nuovo reato, con tanto di intercettazioni, con il cosiddetto decreto rave, il rinvio della riforma Cartabia e il rientro in carcere di centinaia di semiliberi. Tutto il contrario di quanto annunciato in interviste e apparizioni pubbliche". E le critiche al provvedimento si leggono anche sui social. Nicola Zingaretti, deputato Pd, commenta così su Twitter: "Le folli ingiustizie della destra: si inventa un'emergenza feste contro i giovani, introduce pene da 3 a 6 anni, autorizza intercettazioni per indagini. Poi condona i medici no vax che non hanno rispettato le regole e le leggi".