Governo, Berlusconi: "Non ho ruoli istituzionali, ma lo meritavo"

"I medici mi avevano detto che sono vivo per miracolo e che forse passerà. Ma quando sono seduto o in piedi sono ancora quello che ragiona non male", ha detto il leader di Forza italia a un evento del partito a Milano

"Non ho preso nessun ruolo istituzionale in questo governo anche se lo meritavo. Anche vista la caduta che ho fatto il secondo giorno di campagna elettorale": a dirlo il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in occasione dell'evento 'Programmi, idee e priorità di Forza Italia per la Lombardia' a Milano. "I medici" - ha spiegato - "mi avevano detto che sono vivo per miracolo e che forse passerà. Ma quando sono seduto o in piedi sono ancora quello che ragiona non male".

"La Lombardia non sia consegnata a Pd e M5s"

Il leader di Forza italia, parlando della Lombardia, ha detto: "Non possiamo pensare di consegnare una Regione come la nostra all'alleanza tra i Cinque Stelle e il Pd: due forze dall'identità molto confusa unite solo da una generica matrice di sinistra e dal timore di subire, come subiranno, una assoluta sconfitta".

"Guerra Ucraina? Implicazioni negative in tutti i Paesi europei"

Berlusconi all'evento milanese ha anche parlato del conflitto in Ucraina, sostenendo che è "una guerra che non si sa quando finirà, una guerra che ha implicazioni negative in tutti i Paesi europei e una guerra che troppo spesso paradossalmente suscita ipotesi assurde di utilizzo delle armi nucleari", come minacciato da "Putin quattro giorni fa".